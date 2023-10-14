Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН заявили о нарушении Израилем правил ведения боевых действий

Замгенсека ООН Гриффитс: эвакуация 1,1 млн жителей Газы противоречит гуманности

close
100%
Global Look Press

Требование израильского правительства, касающееся эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа, противоречит принципам гуманности и правилам ведения боевых действий. На это указал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, опубликовав соответствующее заявление в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Как отметил дипломат, территория сектора Газа постоянно подвергается массированным атакам. Из-за этого жилые дома и дороги оказались полностью разрушены, а безопасных мест просто не осталось.

«Приказ об эвакуации 1,1 млн человек из северной части сектора Газа противоречит правилам ведения войны и элементарной гуманности», — подчеркнул представитель международной организации.

Он добавил, что вывод «напуганных и травмированных» людей в условиях продолжающихся боевых действий может быть опасен. В связи с этим дипломат назвал возмутительным приказ об эвакуации мирных граждан без предварительной приостановки вооруженного конфликта.

13 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также высказался о требовании Израиля, согласно которому жители северных районов сектора Газа должны покинуть свои дома в течение 24 часов. Руководитель международной организации подчеркнул, что эвакуация такого количества людей опасна и в ряде случаев даже невозможна.

Ранее представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснили требование вывести людей из северных районов Газы.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий