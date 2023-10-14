В ООН заявили о нарушении Израилем правил ведения боевых действий

Требование израильского правительства, касающееся эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа, противоречит принципам гуманности и правилам ведения боевых действий. На это указал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, опубликовав соответствующее заявление в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Как отметил дипломат, территория сектора Газа постоянно подвергается массированным атакам. Из-за этого жилые дома и дороги оказались полностью разрушены, а безопасных мест просто не осталось.

«Приказ об эвакуации 1,1 млн человек из северной части сектора Газа противоречит правилам ведения войны и элементарной гуманности», — подчеркнул представитель международной организации.

Он добавил, что вывод «напуганных и травмированных» людей в условиях продолжающихся боевых действий может быть опасен. В связи с этим дипломат назвал возмутительным приказ об эвакуации мирных граждан без предварительной приостановки вооруженного конфликта.

13 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также высказался о требовании Израиля, согласно которому жители северных районов сектора Газа должны покинуть свои дома в течение 24 часов. Руководитель международной организации подчеркнул, что эвакуация такого количества людей опасна и в ряде случаев даже невозможна.

Ранее представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснили требование вывести людей из северных районов Газы.