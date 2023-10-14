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В США рассказали, как поддержка Израиля отразится на Тайване

Asia Times: США могут отложить военную помощь Тайваню из-за эскалации в Израиле

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Chiang Ying-ying/AP

Из-за нападения ХАМАС на Израиль Соединенные Штаты могут отложить оказание военной помощи Тайваню. Об этом пишет Asia Times.

Как следует из текста, одним из вероятных последствий конфликта на Ближнем Востоке станет «долгое ожидание Тайванем уже заключенных контрактов на американские системы вооружения для защиты от возможного нападения Китая».

Как напоминает Asia Times, стоимость уже заключенных контрактов составляет около $18 млрд. Туда входят зенитные ракеты и пусковые установки противокорабельных ракет, которые могут оказать серьезную помощь полуострову в противостоянии с Китаем, отмечается в материале.

«Но после шагов США по оказанию большей военной поддержки Израилю, Тайвань теперь опустится на третье место в американском списке … – после Украины, с которой он уже конкурировал за … поставки оружия, и самого Израиля, чья поддержка в Конгрессе США и во всем американском правительстве имеет очень глубокие корни», — говорится в тексте.

До этого военное командование Соединенных Штатов в Японии начало переброску восьми разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper на японский остров Окинава, расположенный в Восточно-Китайском море. Размещение беспилотников на Окинаве должно серьезно увеличить разведывательные возможности Соединенных Штатов и Японии в Восточно-Китайском море, где сохраняется напряженность в районе Тайваня.

Ранее стало известно, что США расширяют сотрудничество с Азией в области разведки для борьбы с Китаем.

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