США расширяют сотрудничество с Азией в области разведки для борьбы с Китаем

Администрация президента США Джо Байдена расширяет сотрудничество в области разведки со странами Азии для противостояния Китаю, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на американских чиновников.

В публикации говорится, что администрация американского президента развивает несколько отдельных, не пересекающихся партнерских отношений в Азии. В частности речь идет о соглашении об обмене разведданными с группировкой QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, объединяет Австралию, Индию, Японию и США). Кроме этого, в сеть входят трехстороннее партнерство между Соединенными Штатами Южной Кореей и Японией, а также партнерство США, Филиппин и Японии.

По словам источников, Белый дом планирует усилить двусторонний обмен информацией с Японией, Индией и Вьетнамом для «повышения устойчивости к китайским операциям в интернете».

До этого сообщалось, что Вашингтон направил Пекину уведомление о намерении ужесточить меры, принимаемые для контроля за экспортом микросхем на китайскую территорию.

Посол КНР в Таиланде Хань Чжицян заявил, что США разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания Китая.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о том, что одной из главных тем, которых коснулись во время визита Блинкена в Китай, стали президентские выборы на Тайване.

Ранее в Китае заявили, что Россия знает о контактах Пекина и Вашингтона.