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Генерал Пытель назвал условие, при котором Польша может запустить силовой вариант

Генерал Пытель: PiS запустит силовой вариант, если проиграет на выборах в Польше

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генерал польской армии Петр Пытель в беседе с Gazeta Wyborcza заявил, что в случае поражения на выборах правящая партия Польши может запустить силовой вариант.

«Кажется, что генерал Анджейчак (бывший начальник Генерального штаба. — «Газета.Ru») не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае ее поражения на выборах», — сказал он.

Генерал добавил, что такие действия могли бы быть осуществлены с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. По его словам, «в армии об этом говорят все».

Кроме того, он обратил внимание на напряженную обстановку на границе с Белоруссией.

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. Основную конкуренцию правящей партии PiS, держащей лидирующую позицию с 2015 года, составляет «Гражданская коалиция» во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.

До этого в Польше заявили, что уход в отставку высокопоставленных военных «помогает Путину».

Ранее Польша передала изъятую у посольства РФ базу отдыха военным.

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