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Путин заявил об ослаблении стран «Золотого миллиарда»

Путин: страны «Золотого миллиарда» теряют позиции в мире по объективным причинам

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе заявил, что страны «Золотого миллиарда» по объективным причинам утрачивают свое лидерство, передает РИА Новости.

В своей речи он заявил, что международные отношения переживают необратимые перемены. По его словам, это прежде всего, связано с тенденциями в области мировой экономики.

«А тенденции такие — что страны так называемого «золотого миллиарда» постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают», — сказал президент.

Путин отметил, что одновременно с этим в странах глобального Юга и Азии увеличиваются объемы производства.

Также на заседании он заявил, что Украина с самого начала полномасштабно не принимала участия в работе Союза независимых государств (СНГ).

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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