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Экс-разведчик США предрек котлы для ВСУ в двух областях

Экс-разведчик Риттер: российская армия возьмет ВСУ в котел в двух областях

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Reuters

Отставной американский разведчик Скотт Риттер считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в ловушке в Запорожской и Харьковской областях. Такое мнение он озвучил в эфире YouTube-каналу Through the eyes of.

«Русские загнали их [ВСУ] в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже», — сказал Риттер.

По его словам, российская армия наносит серьезный урон ВСУ. Конфликт закончится поражением для Киева, констатировал Риттер.

«У ВСУ заканчиваются люди и вооружение. Контрнаступление просто остановилось», — подытожил экс-разведчик.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия построила большую и мощную армию во время СВО. По словам Макгрегора, Россия очень сильно нарастила Вооруженные силы, модернизировала и реорганизовала их во время спецоперации.

Возможно такой мощной армии в Европе не было с начала 1980-х годов, добавил экс-советник главы Пентагона.

Ранее на Украине обвинили Запад в провалах контрнаступления ВСУ.

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