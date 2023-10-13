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На Украине обвинили Запад в провалах контрнаступления ВСУ

Подоляк объяснил провал контрнаступления ВСУ долгими поставками оружия

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за скорости поставок западного оружия. Об этом он рассказал в эфире «24 канала».

По его словам, осенью 2022 года Киев вел активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники. Подоляк подчеркивает, что это очень медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, происходило множество согласований, тогда все и вышло из графика поставок.

Он добавил, что украинская сторона договорилась получись оружие через три недели, что в итоге затянулось на два-три месяца. Подоляк утверждает, что ВСУ выпали из графика на шесть-девять месяцев.

До этого стало известно, что позиция ряда членов Республиканской партии США, которые выступают против выделения военной помощи Киеву, может помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что даже временная пауза в поддержке Украины может в течение нескольких недель оказать серьезное влияние на стратегию и тактику Киева. Подобное развитие событий может привести к свертыванию контрнаступления.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Контрнаступление Украины
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