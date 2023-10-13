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Путин: Украина с самого начала полномасштабно не участовала в СНГ

Путин: Украина с момента образования СНГ не участвовала в нем полномасштабно

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина с самого начала полномасштабно не принимала участия в работе Союза независимых государств (СНГ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина же не ратифицировала эти документы...», — заявил Путин.

По его словам, Киев изначально по сути дела уклонился от масштабного сотрудничества в рамках данного союза.

Президент также отметил, что совместная работа в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки, однако этот формат на данный момент востребован.

13 октября президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое проходит в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. На заседании будут присутствовать президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании.

Утром 13 октября Путин провел переговоры с прибывшим в Бишкек президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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