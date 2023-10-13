Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину вырос до 78,3%, к его деятельности — до 74,9%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 2 по 8 октября.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Согласно опросу, деятельность правительства России одобряют 49,7% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 52%. О доверии председателю правительства заявили 61,2% россиян.

Также опрошенные высказали свое мнение к главам парламентских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,9%, главе «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 27,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,7%, а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,3%.

Партии «Единая Россия» доверяют 39,2%, КПРФ — 10,6%, ЛДПР — 9,8%, «Справедливой России — За правду» — 4,8%, «Новым людям» — 4,2%.

В конце сентября Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос и выяснил, что Путину доверяют 75% граждан страны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».