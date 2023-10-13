США обеспокоены войной на два фронта из-за Украины и Израиля

Соединенные Штаты боятся истощающей войны на два фронта из-за ситуации с Израилем и Украиной. Такое заявление сделал американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего YouTube-канала.

«США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну», — утверждает он.

По оценке Гарднера, из-за этого американское руководство начинает нервничать.

Журналист предполагает, что паникерство выразила министр армии Соединенных Штатов Кристин Вормут, которая усомнилась в том, что американская сторона сможет продолжать отправлять военную помощь Украине наравне и одновременно с отправкой боеприпасов Израилю.

До этого бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в беседе с Гарднером заявлял, что российские гиперзвуковые ракеты являются неуязвимым оружием, и защититься от них практически невозможно.

Ранее стало известно, почему США больше не поставляют Киеву Patriot.