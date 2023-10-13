Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США обеспокоены войной на два фронта из-за Украины и Израиля

Журналист Гарднер: США боятся войны на два фронта из-за Израиля и Украины

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты боятся истощающей войны на два фронта из-за ситуации с Израилем и Украиной. Такое заявление сделал американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего YouTube-канала.

«США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну», — утверждает он.

По оценке Гарднера, из-за этого американское руководство начинает нервничать.

Журналист предполагает, что паникерство выразила министр армии Соединенных Штатов Кристин Вормут, которая усомнилась в том, что американская сторона сможет продолжать отправлять военную помощь Украине наравне и одновременно с отправкой боеприпасов Израилю.

До этого бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в беседе с Гарднером заявлял, что российские гиперзвуковые ракеты являются неуязвимым оружием, и защититься от них практически невозможно.

Ранее стало известно, почему США больше не поставляют Киеву Patriot.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий