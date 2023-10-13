Главы Еврокомиссии и Европарламента анонсировали визит в Израиль

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола прибудут в Израиль в пятницу, 13 октября. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Еврокомиссии.

«фон дер Ляйен и <...> Метсола завтра <...> посетят Израиль», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы ЕК, целью визита является выражение солидарности с жертвами терактов, совершенных палестинской радикальной группировкой ХАМАС, а также личная встреча с руководством Израиля.

Полная программа визита будет объявлена дополнительно, заключается в коммюнике.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. Из сектора Газа одно за другим приходят сообщения о гибели высокопоставленных руководителей исламистских группировок. До сих пор остается неизвестной судьба заложников — граждан Израиля, их число может достигать 150.

Ранее в Польше предрекли Европе кризис из-за войны на Ближнем Востоке.