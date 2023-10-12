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США начнут вывозить желающих из Израиля с 13 октября

США начнут вывозить желающих из Израиля чартерами в Европу с 13 октября

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Unsplash

США намерены вывозить чартерными рейсами в Европу граждан Соединенных Штатов из Израиля с 13 октября. Об этом сообщает координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает ТАСС.

«Байден поручил помощникам обеспечить оказание помощи гражданам США, которые хотят покинуть Израиль, и возможность сделать это безопасно», — сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что израильская авиакомпания «Эль Аль» выполнит свой первый за 40 лет рейс в субботу. Этот день в стране называется шабат, и люди, исповедующие иудаизм, должны воздерживаться от работы. Отмечается, что в субботу, 14 октября, на самолетах Boeing 787 в страну прибудут рейсы из Нью-Йорка и Бангкока. Ими в Израиль прибудут призванные на срочную военную службу резервисты. Также сообщается, что авиакомпания получила соответствующее религиозное разрешение.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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