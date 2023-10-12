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Госсекретарь США планирует встретиться с главой ПНА Аббасом

Блинкен сообщил, что встретится с королем Абдаллой II и главой ПНА Аббасом

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Elizabeth Frantz/Reuters

Госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве сообщил, что из Израиля отправится в Иорданию, где встретится с королем Абдаллой II и главой ПНА (президентом Палестинской администрации) Махмудом Аббасом, передает РИА Новости.

Он добавил, что после этого планирует посетить еще ряд ключевых стран Ближнего Востока, чтобы повлиять на правящее в секторе Газа движение ХАМАС и освободить заложников-израильтян и не допустить расширения конфликта вокруг сектора Газа.

«В предстоящие дни мы встретимся с лидерами в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Катара», — отметил Блинкен.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. До сих пор остается неизвестной судьба заложников – граждан Израиля, их число может достигать 150.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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