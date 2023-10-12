Сирия обвинила Израиль в эскалации после обстрела аэропортов

Министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке после того, как вооруженные силы этой страны нанесли удары по аэропортам Дамаска и Алеппо. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

«Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных [израильских] властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе…» — отмечается в заявлении.

По мнению сирийского МИДа, подобные атаки нужны Израилю для отвлечения внимания от преступлений, которые совершает ЦАХАЛ в секторе Газа.

Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Из-за обстрелов обе воздушные гавани приостановили прием и вылет самолетов. По предварительным данным, под обстрел попали взлетно-посадочные полосы, атака парализовала работу аэропортов. Позже стало известно, что в результате атаки аэропорты выведены из строя.

Ранее посол Израиля в РФ заявил, что не видит намерений соседних стран обострить конфликт.