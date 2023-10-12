Путин и Алиев начали встречу в Бишкеке

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча», передает ТАСС.

12 октября начался официальный визит Путина в Киргизию.

В начале двухдневного визита он возложил венок к мемориалу жертвам Среднеазиатского восстания 1916 года в комплексе «Ата-Бейит» («Могила отцов») в Бишкеке. Затем провел переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым, вручил ему орден Почета, президенты подписали семь документов. Завтра, 13 октября, в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Бишкек для участия в саммите СНГ.

Ранее Киргизия ратифицировала соглашение с Россией об общей системе ПВО.