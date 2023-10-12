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В НАТО заявили о верности Анкары договоренности по членству Швеции в альянсе

Столтенберг: Анкара верна обещаниям по членству Швеции в НАТО

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Francois Lenoir/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что глава минобороны Турции Яшар Гюлер заверил союзников по НАТО на встрече в Брюсселе в приверженности Анкары договоренности по ратификации членства Швеции в альянсе. Его слова по итогам заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что Анкара передаст документы о ратификации в парламент… Все союзники заявили сегодня, что Швеция должна стать членом как можно скорее», — сказал Столтенберг.

До этого замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны Североатлантического альянса подписали контракты с военной промышленностью на €2,4 млрд для производства боеприпасов.

Ранее министр обороны Щвеции Пол Юнсон назвал вступление страны в НАТО условием возможной передачи Украине боевых самолетов Gripen.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что Североатлантический альянс на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает оборону восточного фланга.

Ранее Путин посчитал НАТО инструментом внешней политики США.

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