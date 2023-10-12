Нарышкин обвинил Францию в поддержке США и Британии по «вопросам дестабилизации»

Французское правительство активно поддерживает усилия США и Великобритании, направленные на дестабилизацию политической ситуации в ключевых районах мира. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Согласно полученной информации, ранее он принял участие в 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. Мероприятие состоялось в Баку с 10 по 12 октября.

При этом Нарышкин подчеркнул, что американские и британские власти делают основную ставку на эскалацию конфликтов в различных регионах мира. Как сказал глава СВР, целью Вашингтона и Лондона является создание в таких зонах подконтрольных им оперативно-тактических коалиций.

«В реализации этого деструктивного курса их активно поддерживает Париж, который крайне болезненно переживает потерю влияния на Черном континенте (в Африке — «Газета.Ru»)», — уточнил он.

12 октября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США и Великобритания несут ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом дипломат прокомментировала эскалацию палестино-израильского конфликта.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.