Россия и Киргизия подписали меморандум об обеспечении биологической безопасности

Россия и Киргизия подписали в Бишкеке меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии по вопросам обеспечения биологической безопасности подписали министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.

Также стороны подписали договор об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета, соглашение о сотрудничестве между Минюстами двух стран и программу их сотрудничества на 2024-2025 годы.

12 октября начался официальный визит российского лидера Владимира Путина в Киргизию. Переговоры Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова стартовали в резиденции недалеко от Бишкека. На распространенном видео видно, как Путин и Жапаров, проходя по красной ковровой дорожке к военным, приветствуют их, опустив головы, после чего идут дальше.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».