Путин посетил комплекс «Ата-Бейит» в Киргизии

Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс «Ата-Бейит» («Могила отцов») в Киргизии, где возложил венок к монументу. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что монумент располагается в 25 км от Бишкека. «Ата-Бейит» является одним из двух комплексов, к которым в рамках визитов возлагают венки главы иностранных государств.

До этого Путин начал переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Ожидается, что главы двух государств обсудят вопросы развития двусторонних отношений в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам встречи ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов.

Рано утром 12 октября Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».