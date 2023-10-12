Международный фонд поддержки Украины предоставит Киеву £100 млн

Международный фонд поддержки Украины (IFU), который под председательством Великобритании объединяет Данию, Норвегию, Швецию, Нидерланды, Исландию и Литву, объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной поддержки на сумму более чем в £100 млн (примерно $123 млн). Соответствующее заявление опубликована на сайте британского правительства.

В пресс-релизе говорится, что действия Украины демонстрируют, что она сможет противостоять России при условии, если Запад продолжит оснащать страну вооружением.

Отмечается, что новый пакет военной помощи позволит восстановить количество транспортных средств и поможет украинским военным быть более маневрированными на поле боя.

В пакет вошли гусеницы и двигатели для боевых бронированных машин; временные мосты и транспортеры тяжелой техники для перемещения основных боевых танков; средства для прорыва через минные поля и переносное оборудование для разминирования, позволяющее пехоте пересекать участки минных полей и устанавливать оборудование для расчистки препятствий.

Также в заявлении говорится, что между фондом и Украиной заключены контракты о поставках систем противовоздушной обороны. Республика получит первые комплексы ПВО к концу 2023 года.

Соответствующее объявление было сделано 12 октября на встрече министров обороны в рамках контактной группы по защите Украины. Поставки профинансированы за счет взносов Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Литвы и Исландии.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.