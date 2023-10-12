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В Бишкеке проходит заседание Совета МИД СНГ в расширенном составе

В Бишкеке проходит заседание Совета МИД стран СНГ в расширенном составе

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в расширенном составе проходит 12 октября в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее прошло заседание в узком составе. По окончании встречи участников планируется подписание итоговых документов.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию, где проведет переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым и примет участие в торжественном мероприятии. По итогам встречи президентов двух стран ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов. Путин и Жапаров примут участие в мероприятии, посвященном двадцатилетию военной авиабазы РФ в киргизском Канте. 13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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