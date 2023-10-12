Боррель прокомментировал позицию КНР по Украие

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью South China Morning Post (SCMP) заявил, что Евросоюз недоволен позицией Китая в конфликте России и Украины.

По его словам, позиция Китая похожа на «наблюдателя за лисой, которая залезла в курятник».

«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — поделился Боррель.

Он также пояснил, что Евросоюзу предстоит много работать, чтобы убедить Украину в том, что Китай не поддерживает Россию.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с главой Украины Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы в Брюсселе заявил, что НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.