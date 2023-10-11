В США усомнились в причастности Ирана к атаке ХАМАС на Израиль

США получили разведданные о том, что для руководства Ирана атака ХАМАС на Израиль была неожиданностью, этот факт ставит под сомнение причастность Ирана к действиям палестинского движения, пишет The New York Times.

По словам американских чиновников, на которые ссылаются авторы статьи, «ключевые иранские чиновники не знали о готовящемся нападении» ХАМАС.

Официальные лица США, отмечается в материале, заявили, что о нападении не знали люди, которые обычно осведомлены об операциях с участием сил «Кудс», подразделения Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Однако расследование продолжается и может выявить доказательства того, что Иран или другие государства были непосредственно вовлечены в операцию ХАМАС, пишет NYT.

Издание утверждает, что Иран на протяжении многих лет поставлял ХАМАС оружие и оказывал организации поддержку, что делает Тегеран во многом соучастником нападения палестинской организации на Израиль.

До этого в Германии заявили, что не нашли доказательств причастности Ирана к атакам ХАМАС на Израиль.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.