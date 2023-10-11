Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США усомнились в причастности Ирана к атаке ХАМАС на Израиль

NYT: разведданные показали, что атака ХАМАС на Израиль была неожиданной для Ирана

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

США получили разведданные о том, что для руководства Ирана атака ХАМАС на Израиль была неожиданностью, этот факт ставит под сомнение причастность Ирана к действиям палестинского движения, пишет The New York Times.

По словам американских чиновников, на которые ссылаются авторы статьи, «ключевые иранские чиновники не знали о готовящемся нападении» ХАМАС.

Официальные лица США, отмечается в материале, заявили, что о нападении не знали люди, которые обычно осведомлены об операциях с участием сил «Кудс», подразделения Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Однако расследование продолжается и может выявить доказательства того, что Иран или другие государства были непосредственно вовлечены в операцию ХАМАС, пишет NYT.

Издание утверждает, что Иран на протяжении многих лет поставлял ХАМАС оружие и оказывал организации поддержку, что делает Тегеран во многом соучастником нападения палестинской организации на Израиль.

До этого в Германии заявили, что не нашли доказательств причастности Ирана к атакам ХАМАС на Израиль.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий