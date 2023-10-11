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Китай призвал немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта

Спецпосланник КНР Цзюнь выступил против эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Amir Cohen/Reuters

Первоочередная задача в Израиле и Палестине — прекращение огня и защита гражданского населения. С таким заявлением выступил специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, передает РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел КНР рассказали, что дипломат провел в среду телефонный разговор с первым заместителем министра иностранных дел Палестины.

«Делом первостепенной важности является немедленное прекращение огня и защита гражданского населения», — отметил Чжай Цзюнь.

Он подчеркнул, что Китай глубоко обеспокоен серьезным ухудшением безопасности и гуманитарной ситуации в Палестине.

По мнению китайского дипломата, международное сообщество должно сыграть свою роль в охлаждении ситуации. В свою очередь Китай продолжит способствовать прекращению огня и продвигать мирные переговоры.

Накануне МИД КНР выступил против эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мао Нин.

11 октября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор назвал главной целью военной операции в секторе Газа — предотвращение всех возможных сценариев совершения терактов на территории страны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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