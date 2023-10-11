Путин заявил, что Западу не удалось изолировать Россию

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве заявил, что попытки западных стран изолировать Россию провалились.

Глава российского государства подчеркнул, что Российская Федерация оказалась на переднем крае борьбы за многополярность. По словам Путина, многие государства РФ поддерживают.

«Почему российскую позицию многие разделяют: потому что РФ активно борется за создание более справедливого мироустройства. Почему Россию поддерживают: потому что она на переднем крае оказалась. Потому что никто не забыл, скажем, в Африке колониальных времен», — сказал он.

Путин напомнил, что еще в 1957 году в Европу привозили людей, в том числе детей, из Африки в клетках, чтобы показывать общественности.

«Без слез смотреть невозможно. Разве это можно забыть? В плане практической политики многие вещи из колониальных времен, колониальное мышление как минимум сохраняется. Люди не хотят этого больше терпеть, хотят изменить ситуацию», — пояснил российский лидер.

Также Владимир Путин отметил, что Украина ежемесячно получает от коллективного Запада четыре-пять млрд долларов за транзит российского газа через свою территорию.

Ранее Путин заявил о необходимости России стать самодостаточной страной.