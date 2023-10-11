Алиев назвал альтернативный вариант посредничеству РФ по Карабаху

Если Армения откажется от посредничества России по азербайджано-армянскому урегулированию, альтернативой могут стать прямые переговоры между министрами иностранных дел двух республик. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном, готов работать над мирный договором.

Президент добавил, что другие площадки, помимо возможности переговоров глав МИД Азербайджана и Армении, будут анализироваться азербайджанской стороной с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, «к правде и к международному праву».

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.