Экс-разведчик США указал на мысли Запада о территориальных уступках Украины

Отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале заявил, что западные страны могут заставить Украину отказаться от территорий.

Он отметил, что такие мысли уже проскакивают на Западе, «это уже можно услышать».

«Придется пойти на территориальные уступки. Украина понимает, что не получит их обратно», — сказал Риттер.

По его мнению, НАТО понимает, что не сможет дать Киеву столько оружия, чтобы вернуть территории.

11 октября Владимир Зеленский заявил, что сейчас страна находится на последней стадии конфликта. Он назвал итоговую часть конфликта наиболее сложной, одновременно заверив, что Украина имеет финансирование и вооружение для продолжения боевых действий.

Также Зеленский не исключал, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке внимание к Украине может снизиться. Украинский политик выразил надежду, что Вашингтон будет продолжать поддержку Киева.

Ранее в сети высмеяли Зеленского после его слов про Израиль.