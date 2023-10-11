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МИД Китая назвал даты проведения форума, на который приедет Путин

МИД Китая: форум «Один пояс, один путь» с участием Путина пройдет 17-18 октября

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что форум «Один пояс, один путь», на который власти КНР пригласили президента Российской Федерации Владимира Путина, пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Об этом сообщает Xinhua.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках церемонии открытия поучаствует председатель КНР Си Цзиньпин, который выступит с речью и проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей форума.

До этого Путин во время дискуссии в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» объяснил, почему он не ездил на саммиты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в ЮАР и G20 в Индию.

По его словам, «дома дел достаточно». Также он отметил, что не стал посещать эти мероприятия, чтобы «не создавать проблемы для друзей».

В ходе своего выступления Путин отметил, что в настоящее время рынки в европейских странах постепенно угасают. Поэтому Россия «в значительной степени уходит» из этих государств и ищет альтернативные возможности.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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