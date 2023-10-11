МИД Китая назвал даты проведения форума, на который приедет Путин

Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что форум «Один пояс, один путь», на который власти КНР пригласили президента Российской Федерации Владимира Путина, пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Об этом сообщает Xinhua.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках церемонии открытия поучаствует председатель КНР Си Цзиньпин, который выступит с речью и проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей форума.

До этого Путин во время дискуссии в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» объяснил, почему он не ездил на саммиты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в ЮАР и G20 в Индию.

По его словам, «дома дел достаточно». Также он отметил, что не стал посещать эти мероприятия, чтобы «не создавать проблемы для друзей».

В ходе своего выступления Путин отметил, что в настоящее время рынки в европейских странах постепенно угасают. Поэтому Россия «в значительной степени уходит» из этих государств и ищет альтернативные возможности.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».