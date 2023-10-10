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Госсекретарь США удалил пост с призывом о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Блинкен удалил пост с призывом к Израилю и ХАМАС прекратить огонь из-за критики

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Leah Millis/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен удалил пост в соцсети Х, в котором он призвал к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС из-за критики. Об этом сообщила консервативная газета New York Post (NYP).

«Мы с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом провели дополнительную беседу по поводу террористических атак ХАМАС на Израиль. Я призвал Турцию добиваться прекращения огня и немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС», — приводит издание текст удаленного сообщения.

Как пишет NYP, Блинкена раскритиковали за слишком ранний призыв прекратить огонь на фоне того, что устроили боевики в Израиле. Кроме того, отмечает издание, сторонники Израиля уже давно критикуют прошлые связи Турции с ХАМАС, обвиняя правительство Анкары в том, что оно позволяет террористам действовать на своей территории.

Ранее Израиль заявил, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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