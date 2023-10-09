Гутерриш призвал Израиль соблюдать гуманитарное право при операциях в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш на брифинге призвал Израиль соблюдать гуманитарное право при операциях в Газе, передает Reuters.

Он также выразил обеспокоенность в связи с решением Израиля о блокаде сектора Газа и призвал стороны к переговорам.

Ранее Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Кроме того, он отметил, что Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности.

По мнению генерального секретаря организации, необходимы дипломатические усилия для предотвращения дальнейшего обострения вокруг Израиля.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 3 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху