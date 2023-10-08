Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольц заявил, что антиизраильские митинги в Германии являются неприемлемыми

Шольц назвал атаку палестинских группировок на Израиль варварством

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с обращением по теме нападения палестинских группировок на Израиль, назвал его варварским, а также заявил о недопустимости митингов против Израиля в Германии, передает РИА Новости.

«Эти действия возмутительные. Им нет никакого оправдания», — сказал он.

По словам Шольца, он поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив тому полную поддержку со стороны ФРГ.

Канцлер также объявил, что над президентским дворцом, зданием парламента и офисом федерального канцлера страны в знак солидарности Израилю подняли израильские флаги.

Кроме того, он заявил об усилении мер по защите учреждений Израиля на территории Германии.

«Неприемлемо, что здесь, на наших улицах, празднуются отвратительные атаки на Израиль», — указал Шольц.

До этого сообщалось, что в Берлине задержали 40 человек на протестах сторонников Палестины против Израиля. Уточнялось, что в митинге в поддержку атаки ХАМАС на Израиль участвовали 65 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий