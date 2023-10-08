Шольц заявил, что антиизраильские митинги в Германии являются неприемлемыми

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с обращением по теме нападения палестинских группировок на Израиль, назвал его варварским, а также заявил о недопустимости митингов против Израиля в Германии, передает РИА Новости.

«Эти действия возмутительные. Им нет никакого оправдания», — сказал он.

По словам Шольца, он поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив тому полную поддержку со стороны ФРГ.

Канцлер также объявил, что над президентским дворцом, зданием парламента и офисом федерального канцлера страны в знак солидарности Израилю подняли израильские флаги.

Кроме того, он заявил об усилении мер по защите учреждений Израиля на территории Германии.

«Неприемлемо, что здесь, на наших улицах, празднуются отвратительные атаки на Израиль», — указал Шольц.

До этого сообщалось, что в Берлине задержали 40 человек на протестах сторонников Палестины против Израиля. Уточнялось, что в митинге в поддержку атаки ХАМАС на Израиль участвовали 65 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.