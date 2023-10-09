В Раду внесли законопроект о ликвидации на Украине религиозных организаций

В Верховную раду внесли законопроект, который позволяет через суд ликвидировать религиозные организации, чьи представители совершали преступления против основ национальной безопасности Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Как сообщается, речь идет о следующих статьях уголовного кодекса Украины: «Пропаганда войны», «Разжигание межрелигиозной розни», «Терроризм», «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Нарушение законов и обычаев войны», «Геноцид» и «Наемничество».

«Страна.ua» указывает, что законопроект направлен на запрет Украинской православной церкви (УПЦ), против священников которой Служба безопасности Украины (СБУ) регулярно заводит уголовные дела по данным статьям.

По данным украинского издания «Главком», законопроект был зарегистрирован председателем комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никитой Потураевым. СБУ предложила принять такой документ, глава этого ведомства Василий Малюк направлял соответствующее обращение депутатам.

До этого сообщалось, что с февраля 2022 года Служба безопасности Украины возбудила 68 уголовных дел против священнослужителей УПЦ, в том числе по обвинениям в сотрудничестве с РФ.

В последнее время украинские власти стали массово закрывать церкви Украинской православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в украинский парламент был внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Между тем спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выразил сомнение, что в парламенте найдутся 226 голосов, необходимые для запрета деятельности УПЦ, если соответствующий вопрос вынесут на голосование.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что на Украине физически уничтожают каноническую православную церковь.