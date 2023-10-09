Путин поручил повысить уровень роботизации в российских госкорпорациях

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить уровень роботизации в государственных корпорациях, следует из поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованных на сайте Кремля.

Глава государства поручил кабмину в срок до 1 марта 2024 года принять «решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации» в госкорпорациях, компаниях с государственным участием и в их аффилированных организациях.

При этом президент потребовал обратить особое внимание на реализацию этого повышения с помощью инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей и по созданию новых рабочих мест.

Как заявлял гендиректор предприятия по пошиву корпоративной одежды и средств индивидуальной защиты «Исток-Пром» Артем Рошкован, нехватку швей на российских предприятиях способна компенсировать автоматизация и роботизация производства.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.