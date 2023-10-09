Израильский министр утверждает, что Иран мог заранее знать об атаках ХАМАС

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер заявил Bloomberg, что Иран мог заранее знать об атаках ХАМАС.

«Изначально мы не думали, что они знали. Сейчас есть некоторые свидетельства того, что они могли знать», — сказал он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.

До этого ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по ряду стратегических объектов ХАМАС на территории сектора Газа, в частности по складу оружия, используемого бойцами ХАМАС, и двум оперативно-командным центрам ХАМАС и организации «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России).

Также Армия обороны Израиля заявила об уничтожении террористов в южных районах Израиля, в том числе в городе Сдерот.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее премьер-министр Нетаньяху