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В Израиле предупредили об угрозе втягивания в конфликт соседних стран

Посол Израиля Бен Цви: соседние государства могут быть втянуты в конфликт

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Yi LanA·asayage/Global Look Press

В Израиле не исключают подключения других государств к палестино-израильскому конфликту, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви, передает ТАСС. По его словам, в противостояние могут вступить и третьи силы, к примеру, ливанская группировка Хезболла.

«К сожалению, да. Я должен сказать. Особенно, если мы говорим о Ливане — но не Ливан как страна, а именно, «Хезболла», которая находится на ливанской территории, на нашей северной границе. Террористическая организация, поддерживаемая финансово вооружением со стороны Ирана», — сказал Бен Цви, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли опасения подключения к конфликту соседних государства и других сил.

Он добавил, что особое внимание в данной ситуации привлечено к Ирану из-за его предположительной причастности к нападению ХАМАС на Израиль. Бен Цви подчеркнул, что вряд ли Тегеран станет напрямую вмешиваться в палестино-израильский конфликт.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью.

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