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Израильский политолог объяснил, почему ЦАХАЛ не будет использовать танки

Израильский политолог Ципис: Израиль постарается минимизировать жертвы

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Ronen Zvulun/Reuters

ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) в секторе Газа не будет применять танки, а задействует только пехоту, убежден израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис. Это необходимо, чтобы минимизировать потери среди мирного населения, пояснил он в пресс-центре НСН.

Полномасштабный ввод войск израильской армии на территорию сектора Газа начнется «со дня на день», отметил эксперт. При этом авианалеты на ХАМАС власти страны не прекращают.

«Мы готовим мобильные группы, которые будут вести бои на улицах, использовать танки и артиллерию мы не хотим, это очень густонаселенный пункт, – добавил он. – Мы хотим избежать жертв со стороны мирного населения, будут использоваться сугубо мобильные группы, которые будут передвигаться на автомобилях, это вопрос нескольких дней».

Напомним, 7 октября силы движения ХАМАС заявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и ударили по Израилю несколькими тысячами ракет. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, на территории государства введено чрезвычайное положение. Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что сейчас наносит «широкомасштабные удары» по нескольким стратегическим центрам радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Сообщалось также о возможности проведения наземной операции Израиля в секторе Газа.

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