Кортеж Моравецкого в Киеве в июле протаранил автомобиль местного жителя

Кортеж польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в июле протаранил автомобиль киевлянина во время визита политика на Украину. Об этом пишет издание Wiadomosci.

По информации издания, 42-летний Олег Лищук получил серьезные травмы. По просьбе Моравецкого его доставили в медучреждение в Кракове, где прооперировали. При этом жену киевлянина разместили в гостинице.

Однако, как только визит Моравецкого закончился, польские чиновники перестали помогать Лищуку. Домой он возвращался с помощью волонтеров, так как у него закончились деньги.

«Чиновники обещали ему полную помощь, но его судьба перестала волновать после первых дней пребывания в краковской больнице. Лищук остался предоставлен сам себе: травмирован, требует длительной и дорогостоящей реабилитации», — говорится в публикации.

До этого Моравецкий заявлял, что Польша заблокировала в ЕС решение о расселении мигрантов по Европе.

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