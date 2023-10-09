Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кортеж Моравецкого в Киеве в июле протаранил автомобиль местного жителя

Wiadomosci: летом в Киеве кортеж Моравецкого попал в ДТП с местным жителем

close
100%
Global Look Press

Кортеж польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в июле протаранил автомобиль киевлянина во время визита политика на Украину. Об этом пишет издание Wiadomosci.

По информации издания, 42-летний Олег Лищук получил серьезные травмы. По просьбе Моравецкого его доставили в медучреждение в Кракове, где прооперировали. При этом жену киевлянина разместили в гостинице.

Однако, как только визит Моравецкого закончился, польские чиновники перестали помогать Лищуку. Домой он возвращался с помощью волонтеров, так как у него закончились деньги.

«Чиновники обещали ему полную помощь, но его судьба перестала волновать после первых дней пребывания в краковской больнице. Лищук остался предоставлен сам себе: травмирован, требует длительной и дорогостоящей реабилитации», — говорится в публикации.

До этого Моравецкий заявлял, что Польша заблокировала в ЕС решение о расселении мигрантов по Европе.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий