Лавров заявил о стремлении США монополизировать усилия по урегулированию конфликта в Израиле

США пытаются монополизировать посреднические усилия по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что США вместо того, чтобы сотрудничать с Лигой арабских государств, пытаются увести в сторону от политического урегулирования диалог между Палестиной и Израилем и подменить выполнение решений Совбеза ООН разговором об облегчении социально-экономических проблем палестинцев и о налаживании текущих контактов между палестинцами и израильтянами. При этом создание палестинского государства американцы предпочитают не обсуждать.

По словам Лаврова, Запад будет призывать к прекращению боевых действий в Израиле, но их позиция вызывает серьезные вопросы, так как с их стороны звучат заявления о немедленном прекращении конфликта и Израиле, долженствующем «победить, уничтожить террористов и точка».

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил США в атаке ХАМАС на Израиль и отметил, что, если его изберут президентом, он расширит программу поддержки Израиля и полностью прекратит оказывать помощь Палестине.

7 октября силы движения ХАМАС совершили ракетный обстрел территории Израиля, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.