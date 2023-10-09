В МИД РФ прокомментировали желание Армении заключить соглашение после статута МУС

Замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью РБК заявил, что Москва сейчас не может всерьез рассматривать вопрос заключения соглашения с Ереваном после ратификации Арменией Римского статута.

По словам Галузина, Москва надеялась, что Ереван не пойдет на ратификацию Римского статута.

«Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут. В этой парадигме я не вижу возможностей для того, чтобы всерьез относиться к тому предложению Армении», — пояснил дипломат.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной РФ страной.

Он добавил, что российская сторона готова оказывать помощь Еревану.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.