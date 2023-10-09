Миссия ООН снова посетила Нагорный Карабах

Миссия ООН второй раз за месяц прибыла в Нагорных Карабах. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

Ранее миссия ООН посещала Карабах 1 октября.

«Миссия ООН в очередной раз прибыла в карабахский регион Азербайджана», — написало агентство.

По его информации, сегодня утром члены миссии, проехав через Агдам, отправились в направлении Аскеран-Ханкенди. Целью миссии является ознакомление с ситуацией на местах, определение гуманитарных нужд жителей. В ее состав входят представители различных структур международной организации.

Ранее в Армении обвинили миссию ООН в легализации преступлений Баку.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. 20 сентября Баку и Карабах договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. В Армению приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.