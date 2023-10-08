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Эрдоган назвал условие для мира на Ближнем Востоке

Эрдоган: мир на Ближнем Востоке возможен только при независимости Палестины

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Presidential Press Office/Handout via Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, только при условии независимости Палестины возможно обеспечить мир на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Обеспечение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при окончательном решении палестинской проблемы. Нет необходимости в разжигании огня, у справедливого мира нет проигравших», — сказал турецкий лидер.

По его словам, палестинский вопрос необходимо решить на основе международного права и признания факта сосуществования Израиля и Палестины. Политик имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Эрдоган также указал, что Анкара будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности.

До этого стало известно, что военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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