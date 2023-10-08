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В США назвали отставку Маккарти «великим днем» для Путина

Экс-командующий НАТО счел уход спикера конгресса США Маккарти позитивным для РФ

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Jonathan Ernst/Reuters

Снятие Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса США стало ужасным событием для государства, считает бывший главнокомандующий Вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис, передает The Hill. По его словам, это событие сыграло на руку России.

«Великий день для [президента России] Владимира Путина, когда он наблюдает, как конгресс США распадается на части и оказывается непригодным для того, чтобы иметь спикера на месте», — отметил Ставридис.

Он добавил, что за всю свою жизнь не видел такого уровня разлада между Вашингтоном и остальным миром. Ставридис подчеркнул, что внутри США наблюдается серьезный раскол.

«У нас есть экстремистские партии с обеих сторон, которые не хотят сотрудничать, не хотят приходить к какому-либо соглашению», — заключил экс-командующий НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина может утратить помощь США с избранием спикера палаты представителей.

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