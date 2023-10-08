Посол Израиля в РФ ответил на вопрос о наземной операции в Газе

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил ТАСС, что решение о проведении наземной операции в секторе Газа пока не принято.

Он отметил, что «пока что об этом не объявляли», но подчеркнул страна находится в состоянии войны.

Александр Бен Цви допустил, что окончательное решение может быть принято в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС похитили 100 жителей Израиля. Об этом сообщило посольство США в Израиле.

При этом отмечается, что из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины пострадали свыше 1,8 тысячи человек. Также сообщается, что по Израилю было выпущено около пяти тысяч ракет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.