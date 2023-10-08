В России рассказали, как ситуация в Израиле отразится на Украине

Власти США, вероятно, теперь будут работать на два фронта — украинский и израильский, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на операцию ХАМАС против израильского государства.

«Теперь США будут работать на два фронта — украинский и израильский. Иначе все убедятся, что они не выносят бремени «глобального лидерства» и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придется сделать себе «харакири». Но, как бы они ни пытались действовать на обеих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится», — написал Пушков.

Он добавил, что американскому руководству стоит переживать о том, чтобы к текущей ситуации не добавился кризис вокруг Тайваня.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в Израиле сравнили атаку ХАМАС с терактами 11 сентября.