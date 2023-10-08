Стало известно, когда Совфед объявит дату президентских выборов в РФ

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что Совфед, вероятно, объявит дату президентских выборов в РФ в декабре. Его слова приводит РИА Новости.

«Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре», — заявил Климов.

7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие президентские выборы в Российской Федерации из-за спецоперации или провести их с единственным кандидатом — действующим главой государства Владимиром Путиным.

Следующие выборы президента в России должны пройти в 2024 году. Обычно они проводятся в третье воскресенье марта, но окончательную дату назначает Совет Федерации. Путин пока не делал никаких официальных заявлений о том, будет он баллотироваться на этот раз или нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сейчас идет четвертый президентский срок Путина. Впервые он был избран главой государства 26 марта 2000 года.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.