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В Израиле назвали унижением и шоком атаку ХАМАС на юг страны

Al Jazeera: израильтяне чувствуют себя униженными из-за атаки ХАМАС

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Tsafrir Abayov/AP

Израиль оказался в беспрецедентной ситуации из-за операции ХАМАС против государства, заявил журналист местной газеты Haaretz Гидеон Леви. В интервью Al Jazeera он отметил, что израильтяне чувствуют себя униженными и не понимают, как их военных застигли врасплох.

«Потребуются годы, чтобы переварить этот шок и травму. Но это должно привести к переменам, когда израильтяне поймут, как они до сих пор воспринимали палестинцев на оккупированных территориях и в Газе», — отметил Леви.

Он добавил, что текущая ситуация спровоцирована двумя факторами — слепой верой в силу собственной армии и неверными решениями властей. Леви подчеркнул, что есть традиционное израильское невежество в том, что у страны самая сильная армия и самые мощные военные технологии.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в США сравнили с Перл-Харбором атаку ХАМАС на Израиль.

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