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В представительство РФ не поступало информации о пострадавших среди россиян в Палестине

ТАСС: информации о пострадавших среди россиян в Палестине нет

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Mahmoud Issa/Reuters

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова заявила, что у ведомства нет информации о пострадавших россиянах в Палестине, передает ТАСС.

«Пока такой информации нет», — сказала она.

Ранее сообщалось, что число пострадавших и госпитализированных на фоне эскалации в Израиле возросло до 1864. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По информации издания, 19 пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии, 326 тяжело ранены и 359 — в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, 821 человек получил легкие ранения и 20 находятся на лечении от травматического стресса. Еще 223 человека находятся под медицинским наблюдением.

До этого Times of Israel сообщало, что больница «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.

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