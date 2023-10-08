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В Баварии и Гессене стартовали региональные выборы

В федеральных землях Германии Баварии и Гессене начались местные выборы

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Harald Tittel/dpa/Global Look Press

В двух федеральных землях ГерманииБаварии и Гессене — началось голосования на выборах в региональные парламенты, передает ТАСС. По информации агентства, обе избирательные кампании, по версии аналитиков, могут стать провалом для Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как отмечает ТАСС, избирательные участки в Баварии и Гессене будут открыты вплоть до 18.00 (19.00 по мск). Подсчет голосов будет идти вплоть до 9 октября с постепенной публикацией результатов.

Согласно последним опросам, как в Баварии, так и в Гессене, лидируют кандидаты от оппозиционных партий Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС). Блок ХДС/ХСС является бывшей правящей силой Германии, потерявший большинство в 2021 году. Ему на смену пришла коалиция СДПГ, «Зеленый» и Свободной демократической партии Германии.

Ранее сообщалось, что Шольц теряет позиции в рейтинге популярных политиков Германии.

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