В Баварии и Гессене стартовали региональные выборы

В двух федеральных землях Германии — Баварии и Гессене — началось голосования на выборах в региональные парламенты, передает ТАСС. По информации агентства, обе избирательные кампании, по версии аналитиков, могут стать провалом для Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как отмечает ТАСС, избирательные участки в Баварии и Гессене будут открыты вплоть до 18.00 (19.00 по мск). Подсчет голосов будет идти вплоть до 9 октября с постепенной публикацией результатов.

Согласно последним опросам, как в Баварии, так и в Гессене, лидируют кандидаты от оппозиционных партий Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС). Блок ХДС/ХСС является бывшей правящей силой Германии, потерявший большинство в 2021 году. Ему на смену пришла коалиция СДПГ, «Зеленый» и Свободной демократической партии Германии.

Ранее сообщалось, что Шольц теряет позиции в рейтинге популярных политиков Германии.