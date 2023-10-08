На Западе не исключили сокращение помощи со стороны Вашингтона Киеву

Белый дом и ряд законодателей в Соединенных Штатах начали переживать из-за возможного прекращения поддержки Украины в результате избрания нового спикера американской палаты представителей. Об этом сообщили в Financial Times.

«Это худший сценарий для администрации Байдена, который до недавних пор казался маловероятным», — следует из публикации FT.

По словам журналистов, в Вашингтоне сейчас переживают из-за вероятного прихода на место бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти кандидата. Этот политик не разделяет позиции касательно выделения помощи украинской стороне.

»Джим Джордан действительно может стать спикером Палаты представителей, и он голосовал против финансирования Украины», — добавила старший научный сотрудник Атлантического совета Рэйчел Риццо.

Перед этим палата представителей отправила Маккарти в отставку. За такое решение проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.

Также в США объясняли невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО. Ситуацию оценил экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. Он считает, что ВСУ «бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону».

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.