США и НАТО выгодна борьба с Россией руками Украины, поэтому они не позволят Киеву пойти на мир с Москвой, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Долгая история зависимых от США государств показывает, что вас могут убрать, если вы их разозлите. Возможно, Зеленского убрали бы в результате переворота», — сказал Хо.

Он отметил, что сейчас Украина сражается вместо США и НАТО. Они не дали ей заключить мирное соглашение, которое должно было положить завершить конфликт в первые же недели.

По его мнению, сейчас на Западе намечается раскол, однако какое-то время Киев еще будут поддерживать.

Как заявил американский экономист Джеффри Сакс, условия мирного договора с Российской Федерацией будут значительно хуже для Украины, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) проиграли на поле боя.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.